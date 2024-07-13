У Дніпрі зранку пролунав вибух: над областю збили російський дрон
Уранці суботи, 13 липня, у Дніпрі місцеві повідомили про звуки вибухів. Росіяни запустили розвідувальний дрон, який в області знищили українські оборонці неба
Про вибухи у місті повідомили журналісти Еспресо.
Близько 12:20 їх було чутно двічі, особливо на околицях Дніпра.
Згодом з'ясувалося, що це військові збили російський дрон над Дніпропетровщиною.
"У небі над областю збили розвідувальний БПЛА. Чудова робота наших оборонців з ПвК "Схід", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
- Цієї ночі російські війська запустили для атаки на Україну свої ударні безпілотники. Українським оборонцям неба вдалося знищити 4 ворожих "шахеди",
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