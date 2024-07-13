У Дніпрі зранку пролунав вибух: над областю збили російський дрон

Про вибухи у місті повідомили журналісти Еспресо.

Близько 12:20 їх було чутно двічі, особливо на околицях Дніпра.

Згодом з'ясувалося, що це військові збили російський дрон над Дніпропетровщиною.

"У небі над областю збили розвідувальний БПЛА. Чудова робота наших оборонців з ПвК "Схід", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.