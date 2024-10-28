Сирський відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області: обговорив підготовку оборони в осінньо-зимовий період

Про це він написав у телеграм.

За словами головкома, на Запорізькій частині фронту тривають бої різної інтенсивності, зокрема, ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

"У таких умовах наше головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони", - наголосив Сирський.

Він зустрівся з командирами бригад і детально проаналізував із ними обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.

"Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним. Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо – знищувати окупанта максимально", - резюмував головком.

Фото: https://t.me/osirskiy