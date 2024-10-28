Сирський відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області: обговорив підготовку оборони в осінньо-зимовий період
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області
Про це він написав у телеграм.
За словами головкома, на Запорізькій частині фронту тривають бої різної інтенсивності, зокрема, ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.
"У таких умовах наше головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони", - наголосив Сирський.
Він зустрівся з командирами бригад і детально проаналізував із ними обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.
"Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним. Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо – знищувати окупанта максимально", - резюмував головком.
Фото: https://t.me/osirskiy
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