Системи ППО потрібні Україні для захисту 19 стратегічних обʼєктів, - Сибіга

Про це він повідомив у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Перед початком зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Сибіга розповів, чим зумовлений новий запит України.

"Зараз Росія намагається використовувати енергетику як зброю. Вони намагаються відрізати нас від ядерної енергії, атакують ядерні енергетичні об’єкти, і це нова реальність. Через це нам потрібні сильні історичні рішення партнерів замість закликів до Росії", - заявив міністр.

Він підкреслив, що Україні потрібно захистити від атак РФ 19 стратегічних обʼєктів, дотичних до енергетики.

"І з заяви виходило, що передусім йдеться про ядерну енергетику. Як відомо, на підконтрольній території України розташовано 4 атомні електростанції, включно з закритою ЧАЕС, розподільчі потужності якої використовуються і зараз. Також працездатність об’єктів енергетики залежить від розподільчих вузлів", - йдеться в матеріалі.

"Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваємося, що конкретним результатом зустрічі сьогодні і наступних днів буде рішення наших найближчих партнерів поставити ці системи", - зазначив Сибіга.

Також очільник українського МЗС раніше закликав союзників поставити щонайменше 20 додаткових систем ППО, передає пресслужба відомства.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - заявив дипломат.