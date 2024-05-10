Схоже на імітацію російського наступу, – ЦПД про ситуацію на Харківщині
Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на Харківщині. Водночас РФ вочевидь імітує широкомасштабний наступ
Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко.
"Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил і засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі", - написав він.
Також Коваленко зауважив, що так звані воєнні кореспонденти РФ проводять потужну інформаційну кампанію – малюють стрілочки й рапортують про нібито прориви ворожих сил углиб на кілометри. Це потрібно їм для того, аби створити паніку й використати інформаційний вакуум.
"Місцями ситуація ускладнена, але контрольована нашими військами", - наголосив Коваленко.
- За даними Міноборони, близько 5 ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині, але ЗСУ потужно відповіли окупантам.
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