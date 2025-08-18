Схоже на повне оточення окупантів: офіцер Штик 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про наслідки спроб ворожого прориву біля Покровська
В районі Покровська ситуація стабілізована, противник не може собі дозволити розповзатися по всій території на цій ділянці
Про це в етері Еспресо розповів командир 4-ї роти батальйону Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Едуард Штик.
"Не буду казати, де локаційно перебувають наші підрозділи, які беруть участь у відповідних заходах біля Покровська. Здебільшого зараз ситуація стабілізована. Є певні ділянки, де ворогу відрізали шляхи, це схоже на повне оточення, але він має можливість по 1-2 своїх військових ганяти по різних маршрутах, хоча українські бійці це швидко припиняють", - зауважив командир 4-ї роти батальйону Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
За його словами, противник вже не може собі дозволити розповзатися по території, бо підрозділи Сил оборони України його стиснули, підтиснули та контролюють ситуацію, яка виникла неподалік від Покровська.
"Російські вояки намагаються тримати темп, який вони взяли, але зараз у них вже нема у динаміці підйомів або спусків в очікування нового наступу. Відбуваються постійні просування ворожих малих груп, які безперервно нами вибиваються. Робота наших дронів, піхоти ведеться і вдень, і вночі", - резюмував Штик.
- 15 серпня Генштаб ЗСУ і 7-й корпус ДШВ повідомили, що українські десантники очистили Покровськ від російських диверсійно-розслідувальних груп.
- 17 серпня на російсько-українському фронті відбулось 127 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.
