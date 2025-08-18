Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Схоже на повне оточення окупантів: офіцер Штик 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про наслідки спроб ворожого прориву біля Покровська
Ексклюзив

Схоже на повне оточення окупантів: офіцер Штик 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про наслідки спроб ворожого прориву біля Покровська

Ірена Моляр
18 серпня, 2025 понедiлок
08:54
Війна з Росією ЗСУ

В районі Покровська ситуація стабілізована, противник не може собі дозволити розповзатися по всій території на цій ділянці

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів командир 4-ї роти батальйону Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Едуард Штик.

"Не буду казати, де локаційно перебувають наші підрозділи, які беруть участь у відповідних заходах біля Покровська. Здебільшого зараз ситуація стабілізована. Є певні ділянки, де ворогу відрізали шляхи, це схоже на повне оточення, але він має можливість по 1-2 своїх військових ганяти по різних маршрутах, хоча українські бійці це швидко припиняють", - зауважив командир 4-ї роти батальйону Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

За його словами, противник вже не може собі дозволити розповзатися по території, бо підрозділи Сил оборони України його стиснули, підтиснули та контролюють ситуацію, яка виникла неподалік від Покровська.

"Російські вояки намагаються тримати темп, який вони взяли, але зараз  у них вже нема у динаміці підйомів або спусків в очікування нового наступу. Відбуваються постійні просування ворожих малих груп, які безперервно нами вибиваються. Робота наших дронів, піхоти ведеться і вдень, і вночі", - резюмував Штик.

  • 15 серпня Генштаб ЗСУ і 7-й корпус ДШВ повідомили, що українські десантники очистили Покровськ від російських диверсійно-розслідувальних груп.
  • 17 серпня на російсько-українському фронті відбулось 127 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Покровськ
Марафон Львів
Читайте також:
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Що Путін обіцяв Трампу в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
Київ
+16.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
09:33
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі і Сумах: є загиблі і постраждалі
09:29
ядерна зброя
Закони Defence City мають працювати не для "обраних", а для сильного ОПК: виробники зброї звернулись до депутатів
09:21
Олександр Сирський
"Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії": Сирський заявив, що РФ перекидає частини з Сумщини на Запоріжжя
09:06
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 182 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:58
Дональд Трамп
"Великий день у Білому домі": Трамп про заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами
08:57
Зеленський
Зеленський готовий піти на компроміс і погодитись на закінчення війни за поточною лінією фронту, - FT
08:34
Радослав Сікорський
"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться": Сікорський нагадав РФ про гарантії недоторканності кордонів України
08:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя, - Андрющенко
08:10
OPINION
Сім умов Путіна
08:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
Полон – це мікромодель "руского міра", - Максим Буткевич
08:06
У Росії заявили, що ФСБ нібито запобігла теракту на Кримському мосту
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
07:15
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
06:16
Александар Вучич
Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься
05:57
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
00:02
Президент Франції Еммануель Макрон
"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих
2025, неділя
17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:48
РФ двічі вдарила ФАБами по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
21:28
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни, - DeepState
21:00
Коаліція охочих
Коаліція охочих скоординувала позиції перед зустріччю з Трампом у Вашингтоні
21:00
Ексклюзив
Максим Буткевич
Підхід до людини за замовчуванням з повагою до її гідності – це дуже важливо у спілкуванні з колишніми полоненими, - журналіст Буткевич
20:28
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"ЛНЗ Черкаси" розібралося з "Поліссям", "Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Культура їсть стратегію на сніданок
19:40
Ексклюзив
Віктор Орбан
Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук
19:32
Український письменник Олесь Ульяненко
Надруковано раніше неопублікований роман Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні": про що ця книжка
19:20
Ексклюзив
Максим Буткевич
Після першого допиту я загадав про прадіда, якого розстріляв НКВС, - Максим Буткевич
19:17
Ексклюзив
Косово - Сербія
Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV