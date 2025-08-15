Українські воїни зачистили Покровськ від ДРГ РФ
Українські десантники 15 серпня очистили Покровськ від російських диверсійно-розслідувальних груп
Про це повідомили Генштаб і 7-й корпус ДШВ.
"Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", – йдеться в повідомленні.
Наразі пересування по Покровську суттєво обмежено, однак потрапити до міста можливо.
- Президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки заявив про рішення щодо додаткового зміцнення ділянок у напрямку Добропілля та інших напрямків у Донецькій області.
