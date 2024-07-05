Скільки часу РФ може підтримувати наступальний потенціал: пояснення генерала запасу СБУ Ягуна

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сьогодні більшість фахівців схиляється до того, що якщо ситуація триватиме на тому рівні на якому вона є, то РФ може підтримувати темп наступальних операцій до кінця 2025 року. Вони просто не зможуть втримувати ситуацію, яку вони самі породили. Втім, це може статись і раніше. Зокрема, якщо Сили оборони зможуть провести контрнаступальні операції на лінії фронту. Можуть відбутись й інші події, але реальний термін в росіян, щоб тримати наступальний темп, лише до кінця 2025 року", - пояснив Ягун.

За словами генерала, про це більше говорять економісти, ніж військові експерти.

"Ми говоримо про ресурси Росії. Для того щоб проводити наступальні операції потрібні ресурси й засоби. Тому про термін до кінця 2025 року говорять не так військові експерти, як економісти", - додав він.