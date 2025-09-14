Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній

Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній

Анатолій Буряк
14 вересня, 2025 неділя
18:07
Війна з Росією Володимир Путін

Український громадський і політичний діяч, співорганізатор першої сучасної української революції (Революції на граніті), історик за фахом Олесь Доній підрахував, скільки ще може прожити російський диктатор Володимир Путін

Зміст

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

"Середньозважений сценарій – це ще 13 років", - зазначив Доній. Тобто, Путін на його думку, здатен прожити до 2038 року.

Російсько-українська війна ж триватиме, доки триватиме життя Путіна і його пожиттєве правління, вважає політик.

"Уявити, що він підпише ту чи іншу форму капітуляції Росії, для мене було б дивно. Відповідно, і Україні потрібно було розраховувати на довготривалу війну з самого початку і нашим союзникам", - пояснив Доній.

Для свого підрахунку політик, як він сам пояснив, застосував "біологічно-математичний аналіз" ("спрощений, але такий що спирається на біологію і на математику").

"Біологія – це середній вік людини. У політики вищої категорії він інший, аніж у звичайних громадян... У них інша можливість доступу до їжі, до лікування, до відновлення організму і таке інше. Відповідно, я взяв його (Путіна - ред.) вихідну точку, на той момент 70 років, і найвищу точку – на той момент був ще живий Генрі Кіссінджер. От я взяв найвищу планку, що Путін може дожити до 100 років, як Генрі Кіссінджер. 100 - 70 = 30. І середньозважений – це значить поділити навпіл. Тобто, що він не 30 років ще проживе, а 15", - розкрив схему підрахунку Олесь Доній, який вперше вирішив визначити скільки ще лишилося Путіну на 70-річний ювілей незмінного правителя РФ, себто два роки тому.

Відповідно до офіційної біографії господаря Кремля, народився той 7 жовтня 1952 року. 

Що станеться після смерті Путіна

"Я історик за фахом, я можу описати сценарії, які були вже в Москві, які були пов'язані з ініціативами війни, з диктаторами, з їхньою смертю і, відповідно, як далі продовжилось. Найгірший для нас сценарій — це афганський, найкращий для нас сценарій – корейський. Я говорю не про розділ країни, а про завершення війни. Я маю на увазі смерть диктатора і завершення війни в той же рік", - сказав Доній.

Корейський сценарій

Корейська війна була зініційована північнокорейським диктатором Кім Ір сеном, але згоду на це дав Сталін.

"Коли в 1953 році, а в 45-му почалась війна, помер диктатор Сталін, прийшла сталінська хунта. Прийшли люди, у яких по лікоть були руки в крові. Це не лише Хрущов, це Берія, це Булганін, це Маленков, це Ворошилов. Їхні підписи під розстрільними списками. Вони домовились про лібералізацію. Як внутрішню, так і зовнішню. Того ж року була зупинена війна. Це для нас оптимальний варіант", - навів історичні аналогії політик.

"Смерть Путіна, приходить путінська хунта, але з бажанням налагодити стосунки з Заходом, звільняють всі окуповані українські території", - ось так, якщо коротко, виглядає корейський сценарій завершення війни у розумінні Олеся Донія.

Афганський сценарій

"Може бути інший варіант – афганський. Там була розв'язана війна, введені війська радянські в Афганістан. У 1979 році це було колегіальне рішення політбюро на чолі з Брежнєвим. Брежнєв помер в 82-му році. Знадобилася ще зміна трьох генсеків: це Черненко, Андропов і Горбачов і сім років війни. Тобто війська були виведені Горбачовим аж в 89-му році, хоча Брежнєв помер в 82-му", - описав його Доній.

"Це для нас гірший сценарій, тобто умовно помирає Путін і ще кілька ротацій російських керівників, поки вони все-таки приходять до розуміння необхідності налагодження стосунків з Західним світом і, відповідно, умовою цього є звільнення української території. Звільнення українських територій все одно відбудеться і все одно це буде умова від Західного світу. Але питання, коли це відбудеться, за нашого з вами життя чи пізніше. Наприклад, німці чекали виведення радянських військ дуже довго зі Східної Німеччини. Тобто це може бути десятиліття", - підсумував Олесь Доній.

