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Скоро будуть гарні новини: офіцер НГУ про ситуацію у Вовчанську

Катерина Ганжа
22 вересня, 2024 неділя
20:25
Війна з Росією Вовчанськ, Харківщина

Агрегатний завод у Вовчанську, що на Харківщині, став великою проблемою для російських окупантів. Ймовірно, що незабаром звідти можуть надійти гарні новини для України

Зміст

Про це повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі телемарафону.

Офіцер НГУ прокоментував повідомлення про те, що росіяни вдарили по своїх силах, які заблоковані на Агрегатному заводі, з важкої вогнеметної системи "Солнцепьок". 

"Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані зараз на Агрегатному на заводі. Я відповіді не знаю. Я в голову росіянам залізти не можу. Проте, дійсно, фіксуються обстріли вже не перший раз Агрегатного заводу та прилеглих територій від самих росіян, оскільки ми цих обстрілів не завдавали", - зазначив Черняк.

За його словами, окупанти досі там залишаються. Втім, Агрегатний завод став великою проблемою для росіян.

"Зараз доволі невелика кількість росіян там знаходиться. Багато з них уже є недієздатними. У них порушена логістика. Вони намагаються дронами якось компенсувати нестачу питної води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно, що досить скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод. Якщо, звісно, росіяни не впораються першими і не знищать своїх військовослужбовців на його території", - додав офіцер.

  • На початку тижня повідомлялося, що росіяни обстріляли власні підрозділи біля Агрегатного заводу у Вовчанську.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вовчанськ
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