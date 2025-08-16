Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, поціливши по окупантах пострілом на 4 км

Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, поціливши по окупантах пострілом на 4 км

Світлана Кравченко
16 серпня, 2025 субота
06:29
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Нещодавно бійці снайперського спецпідрозділу "Привид" встановили світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки, уразивши ціль на відстані 4 тис. метрів

Про це пише Defense Express.

Там зазначають, що на таку відстань боєць поцілив із гвинтівки "Алігатор" калібру 14,5 мм. Пострілом вдалось ліквідувати двох окупантів на Покровському напрямку.

Гвинтівку "Алігатор" виробляє харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Це гвинтівка магазинного типу, яка при калібрі 14,5 мм має довжину ствола 1200 мм, забезпечуючи початкову швидкість кулі у 980-1000 м/с.

Вага складає 25 кг. При меншій вазі гвинтівки віддача була б значно відчутніша, навіть враховуючи дульне гальмо та амортизаційну пружину у прикладі.

Читайте також: Стрільба займає найменше в роботі снайпера: як журналіст став влучним стрільцем львівської 80-ки

При цьому у 2021 році виробник заявляв, що дальність пострілу з "Алігатора" становить 2 км. А сама зброя позиціонувалася як засіб ураження неживих об'єктів.

Фахівці пояснюють, що 4 км - далеко не межа для цієї гвинтівки. Насправді куля, випущена з неї, здатна долати до 7 км. Проте основним стримувальним фактором є точність: уже на відстані 1,5 км відхилення від цілі може сягати кола діаметром близько одного метра. Тож на дистанції у 4 км, ймовірно, знадобилася серія пострілів, щоб досягти влучного результату.

  • Попередній рекорд також належав українцям. Так, нещодавно боєць підрозділу СБУ ліквідував окупанта на дальності 3800 метрів з української гвинтівки "Володар обрію".
