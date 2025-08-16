Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, поціливши по окупантах пострілом на 4 км

Про це пише Defense Express.

Там зазначають, що на таку відстань боєць поцілив із гвинтівки "Алігатор" калібру 14,5 мм. Пострілом вдалось ліквідувати двох окупантів на Покровському напрямку.

Гвинтівку "Алігатор" виробляє харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Це гвинтівка магазинного типу, яка при калібрі 14,5 мм має довжину ствола 1200 мм, забезпечуючи початкову швидкість кулі у 980-1000 м/с.

Вага складає 25 кг. При меншій вазі гвинтівки віддача була б значно відчутніша, навіть враховуючи дульне гальмо та амортизаційну пружину у прикладі.

При цьому у 2021 році виробник заявляв, що дальність пострілу з "Алігатора" становить 2 км. А сама зброя позиціонувалася як засіб ураження неживих об'єктів.

Фахівці пояснюють, що 4 км - далеко не межа для цієї гвинтівки. Насправді куля, випущена з неї, здатна долати до 7 км. Проте основним стримувальним фактором є точність: уже на відстані 1,5 км відхилення від цілі може сягати кола діаметром близько одного метра. Тож на дистанції у 4 км, ймовірно, знадобилася серія пострілів, щоб досягти влучного результату.