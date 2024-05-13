США анонсували новий пакет допомоги у наступні кілька днів
Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає "Голос Америки".
Він анонсував виділення Україні нового пакета допомоги протягом кількох днів.
Салліван також розповів, що американська військова допомога, виділена в рамках схваленого Конгресом США пакета розміром $60,8 млрд, знаходиться вже в Україні, передає BBC News.
"Частина цієї техніки вже знаходиться на полі бою. Частина її з'явиться на полі бою цього тижня. Я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю мільярди доларів знаходиться на полі бою, але те, що ви побачите, - це постійний потік тиждень за тижнем", - сказав він.
Радник Байдена також підтвердив, що США працюють на тому, що поставити в Україну більше систем ППО Patriot.
- Президент США Джо Байден у п'ятницю, 10 травня, підписав указ щодо виділення Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
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