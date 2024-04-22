США готують додатковий пакет військової допомоги Україні, який включатиме бронетехніку, - Politico
Пакет військової допомоги, який США готують для України, буде значно більшим, ніж попередні. Він включатиме бронетехніку, на додаток до артилерії та ППО
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.
За словами двох американських чиновників, адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та протиповітряної оборони.
Зазначається, що у Міноборони США наразі все корегують можливий новий пакет допомоги. У відомстві планують, щоб пакет був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроєкт про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву, заявили чиновники. Очікується, що Сенат ухвалить закон у вівторок, 23 квітня, відправивши його на підпис Байдену.
"Пакет, над яким зараз працює міністерство оборони, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі $300 млн", - сказав один із американських чиновників.
Джерела також заявили, що пакет, імовірно, включатиме бронетехніку, додаткові бойові машини Bradley, Humvee, бронетранспортери M113, а також ракети.
"Адміністрація готує великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", - сказав другий чиновник США, додавши, що пакет, імовірно, включатиме артилерію та ППО.
Представник Пентагону відмовився від коментарів.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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