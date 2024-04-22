США готують додатковий пакет військової допомоги Україні, який включатиме бронетехніку, - Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами двох американських чиновників, адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та протиповітряної оборони.

Зазначається, що у Міноборони США наразі все корегують можливий новий пакет допомоги. У відомстві планують, щоб пакет був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроєкт про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву, заявили чиновники. Очікується, що Сенат ухвалить закон у вівторок, 23 квітня, відправивши його на підпис Байдену.

"Пакет, над яким зараз працює міністерство оборони, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі $300 млн", - сказав один із американських чиновників.

Джерела також заявили, що пакет, імовірно, включатиме бронетехніку, додаткові бойові машини Bradley, Humvee, бронетранспортери M113, а також ракети.

"Адміністрація готує великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", - сказав другий чиновник США, додавши, що пакет, імовірно, включатиме артилерію та ППО.

Представник Пентагону відмовився від коментарів.