США планують "підштовхнути" Зеленського до більш чіткого плану введення війни, - Bloomberg
Американські партнери планують обговорити план введення війни з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні анонімні джерела.
Зазначається, що радник Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему з Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму.
Крім цього, американські чиновники найближчими тижнями продовжать наполягати на цій темі, щоб обговорити непублічні питання.
Видання зазначає, що офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем ЗСУ Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.
"Збройні сили України зараз розробляють плани на 2024 рік, розглядається повний спектр варіантів. США хочуть визначити, як вони можуть найкращим чином спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році", - розповіли у джерелі.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван разом зі своїм колегою з Південної Кореї Чаном Ходжином обговорили підтримку України у війні з Росією.
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