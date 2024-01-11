США планують "підштовхнути" Зеленського до більш чіткого плану введення війни, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні анонімні джерела.

Зазначається, що радник Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему з Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму.

Крім цього, американські чиновники найближчими тижнями продовжать наполягати на цій темі, щоб обговорити непублічні питання.

Видання зазначає, що офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем ЗСУ Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.

"Збройні сили України зараз розробляють плани на 2024 рік, розглядається повний спектр варіантів. США хочуть визначити, як вони можуть найкращим чином спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році", - розповіли у джерелі.