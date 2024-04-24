США й партнери створили потужну логістичну мережу, щоб доправити пакет допомоги в Україну якнайшвидше, - Пентагон

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Завдяки таким організаціям, як Група сприяння безпеці в Україні, а також нашим зусиллям із міжнародними союзниками та партнерами, ми створили дуже потужну логістичну мережу, щоби забезпечити доставку допомоги в Україну", - наголосив він.

Райдер запевнив, що наразі докладаються зусилля на окремих напрямах, аби забезпечити постачання оборонної допомоги в Україну якомога швидше.

"Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу", - наголосив речник Пентагону.

Він підтвердив, що, за оцінками міноборони США, доправити допомогу в Україну можна буде "упродовж днів".