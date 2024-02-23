США запровадять санкції проти понад 500 об'єктів РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення, - CNN

Про це пише CNN із посиланням на неназваного чиновника Міністерства фінансів Сполучених Штатів.

Нові санкції стануть відповіддю на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, а також будуть запроваджені напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Виступаючи 20 лютого, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нові заходи будуть "суттєвим пакетом", який охоплюватиме широкий спектр елементів, пов’язаних із російською оборонно-промисловою базою та джерелами доходів для російської економіки, які живлять "воєнну машину" країни".