США запровадять санкції проти понад 500 об'єктів РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення, - CNN
У другу річницю повномасштабного вторгнення Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти понад 500 російських підприємств, юридичних та фізичних осіб
Про це пише CNN із посиланням на неназваного чиновника Міністерства фінансів Сполучених Штатів.
Нові санкції стануть відповіддю на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, а також будуть запроваджені напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Виступаючи 20 лютого, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нові заходи будуть "суттєвим пакетом", який охоплюватиме широкий спектр елементів, пов’язаних із російською оборонно-промисловою базою та джерелами доходів для російської економіки, які живлять "воєнну машину" країни".
- У Білому домі заявили, що планують запровадити великий пакет санкцій проти РФ наприкінці цього тижня. Він включатиме, зокрема й оборонну промисловість і джерела доходів для економіки РФ.
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