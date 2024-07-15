Стоками нечистот заповнене все місто: депутат міськради Забавін про ситуацію у Маріуполі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Маріупольці продовжують не жити, а виживати у тих важких умовах. Дійсно, це правда, що знайшли холерний вібріон. З урахуванням тієї санітарно-епідеміологічної ситуації, яка склалася у Маріуполі, зараз стоками нечистот заповнено все місто. Нещодавно маріупольці публікували, що навіть у тих розхвалених новобудовах так званого ЖК "Невський", вибачте, російським лайном затопило всі ті житлові комплекси у черговий раз, тобто це вже не вперше. Відповідно, всі ці нечистоти течуть вулицями Маріуполя і потрапляють далі у море та річки. Ви розумієте, який там стан з інфекційними захворюваннями відбувається?", - зауважив депутат міськради.

За його словами, окупанти ведуть скриту статистику того, що відбувається, але звісно цю інформацію не публікують, однак ситуація катастрофічна.

"Уявіть собі, окупанти замість центральної системи каналізації, колекторів використовують звичайний септик (локальна очисна установка - ред.), а потім то все потрапляє на вулиці міста. Це несе небезпеку щодо розпалення інфекційних захворювань. Щодо маріупольських пляжів, то ще з початку літа була інформація, що пляжі зачинені, але є поодинокі випадки. Ситуація така, що морська вода не відповідає жодним стандартам, які можуть бути, тому що не тільки каналізаційні стоки йдуть в Азовське море, але й ще окупанти забруднюють море різними відходами. А про пляжний сезон розповідають ті росіяни, які, мабуть, звикли до повної антисанітарії", - резюмував Дмитро Забавін.