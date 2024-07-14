Маріуполь зараз майже безлюдний, окупанти показують лише те, що вигідно їм, - журналіст Осиченко
Журналіст Микола Осиченко розповів, що в Маріуполі майже немає людей, а окупанти нічого не роблять для відновлення міста
Про це він повідомив у етері Еспресо.
"В Маріуполі люди здебільшого купаються в морі на пляжі, який знаходиться біля порту. До повномасштабного вторгнення й окупації туди ніхто не ходив. Втім, для понаїхавших це не проблема. Ще на чому потрібно наголосити, так це те, що в Маріуполі дуже мало людей. Мені один місцевий пропагандист скинув відео, намагаючись показати як чудово вони живуть при росіянах. На відео він показав також пляж. Це був день, дуже спекотно, але я нарахував лише не більше 10 людей там", - розповів Осиченко.
Журналіст додав, що окупанти нічого не роблять для відновлення Маріуполя.
"Відео, яке мені скинув місцевий пропагандист, намагаючись довести, що в Маріуполі зараз жити просто шикарно, дуже показове. Бо, окрім 10 людей на пляжі, які є на відео, протягом всього ролику я нарахував можливо ще 10 людей. Місто просто безлюдне. Місто занедбане. Скрізь поросли бурʼяни. Цей пропагандист спеціально показав мені офіс мого телеканалу. Це центр міста. Будівля з вибитими вікнами, а біля неї просто все заросло бурʼянами. Фактично, в місті ніхто нічого не робить, якщо це не потрібно пропагандистам для картинки" - додав він.
- У тимчасово окупованому Маріуполі 12 липня пролунали вибухи. Над містом видніється дим. За попередніми даними, можливий приліт у районі аеропорту
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