Маріуполь зараз майже безлюдний, окупанти показують лише те, що вигідно їм, - журналіст Осиченко

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"В Маріуполі люди здебільшого купаються в морі на пляжі, який знаходиться біля порту. До повномасштабного вторгнення й окупації туди ніхто не ходив. Втім, для понаїхавших це не проблема. Ще на чому потрібно наголосити, так це те, що в Маріуполі дуже мало людей. Мені один місцевий пропагандист скинув відео, намагаючись показати як чудово вони живуть при росіянах. На відео він показав також пляж. Це був день, дуже спекотно, але я нарахував лише не більше 10 людей там", - розповів Осиченко.

Журналіст додав, що окупанти нічого не роблять для відновлення Маріуполя.

"Відео, яке мені скинув місцевий пропагандист, намагаючись довести, що в Маріуполі зараз жити просто шикарно, дуже показове. Бо, окрім 10 людей на пляжі, які є на відео, протягом всього ролику я нарахував можливо ще 10 людей. Місто просто безлюдне. Місто занедбане. Скрізь поросли бурʼяни. Цей пропагандист спеціально показав мені офіс мого телеканалу. Це центр міста. Будівля з вибитими вікнами, а біля неї просто все заросло бурʼянами. Фактично, в місті ніхто нічого не робить, якщо це не потрібно пропагандистам для картинки" - додав він.