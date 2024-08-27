Суди України винесли вироки стосовно 126 воєнних злочинців РФ, - Костін

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Ми передаємо справи в українські суди і 126 російських воєнних злочинців уже засуджені українськими судами. І ми не тільки переслідуємо рядових – ми також працюємо над встановленням командної відповідальності. Уже більше 100 офіцерів ЗС РФ притягають до відповідальності у різних провадженнях, навіть генерали ЗС РФ", - наголосив він.

Костін зазначив, українські правоохоронці встановили 660 підозрюваних у воєнних злочинах проти громадян нашої держави. За його словами, йдеться не лише про ідентифікацію особи, яка ймовірно вчинила злочин, а і про збирання доказів щодо цього.

Генпрокурора наголосив: Україна стала першою державою з часів Другої світової війни, яка поставила перед міжнародним співтовариством питання про необхідність міжнародного переслідування за злочин агресії.

"Цей злочин є головним, основним воєнним міжнародним злочином. Якщо б не було вчинено злочин агресії, то не було би 136 тисяч вчинених воєнних злочинів проти українців. І ця цифра не є повною, бо ми ще не контролюємо частину ТОТ. І не було б жертв війни", - додав він.