"Світ насправді не готовий, що Путін може втратити владу": журналіст Fox News запитав Зеленського, коли закінчиться війна
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News заявив, що світ насправді не готовий до того, що Володимир Путін може втратити свою владу
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News.
"Зеленський попередив: "Путін зламав усі червоні лінії, що він неадекватна людина, що він був загрозою для всього світу, що він знищить НАТО. І він спробує це зробити. Тож коли світ зрозуміє: добре, це все. Що ж, тоді війна закінчиться", - пише Fox News.
В інтерв'ю президент України також наголосив, що світ боїться змін у Росії.
"Світ насправді не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати", - заявив президент України у відповідь на питання, коли закінчиться війна.
- 21 лютого у Fox News заявили, що взяли інтерв'ю у Зеленського на відстані у 2,5 км від російських позицій.
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