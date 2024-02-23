"Світ насправді не готовий, що Путін може втратити владу": журналіст Fox News запитав Зеленського, коли закінчиться війна

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News.

"Зеленський попередив: "Путін зламав усі червоні лінії, що він неадекватна людина, що він був загрозою для всього світу, що він знищить НАТО. І він спробує це зробити. Тож коли світ зрозуміє: добре, це все. Що ж, тоді війна закінчиться", - пише Fox News.

В інтерв'ю президент України також наголосив, що світ боїться змін у Росії.

"Світ насправді не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати", - заявив президент України у відповідь на питання, коли закінчиться війна.