У Fox News заявили, що взяли інтерв'ю у Зеленського на відстані у 2,5 км від російських позицій

Про це пише сайт Fox News.

Американське медіа заявило, що ведучий Брет Баєр поспілкувався з Володимиром Зеленським про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні. Також говорили про річницю повномасштабної війни в Україні та відхід українських військ з Авдіївки.

Знімальна група була з Зеленським під час військового брифінгу, вручення нагород військовим та у госпіталі. Розмова, за повідомленням Fox News, відбулась у менше ніж 2,5 км від російських позицій.

Вихід інтерв’ю анонсують на четвер, 22 лютого.