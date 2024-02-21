У Fox News заявили, що взяли інтерв'ю у Зеленського на відстані у 2,5 км від російських позицій
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News
Про це пише сайт Fox News.
Американське медіа заявило, що ведучий Брет Баєр поспілкувався з Володимиром Зеленським про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні. Також говорили про річницю повномасштабної війни в Україні та відхід українських військ з Авдіївки.
Знімальна група була з Зеленським під час військового брифінгу, вручення нагород військовим та у госпіталі. Розмова, за повідомленням Fox News, відбулась у менше ніж 2,5 км від російських позицій.
Вихід інтерв’ю анонсують на четвер, 22 лютого.
- У середу, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.
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