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У Fox News заявили, що взяли інтерв'ю у Зеленського на відстані у 2,5 км від російських позицій

21 лютого, 2024 середа
23:59
Суспільство Fox News, інтерв'ю Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News

Про це пише сайт Fox News.

Американське медіа заявило, що ведучий Брет Баєр поспілкувався з Володимиром Зеленським про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні. Також говорили про річницю повномасштабної війни в Україні та відхід українських військ з Авдіївки.

Знімальна група була з Зеленським під час військового брифінгу, вручення нагород військовим та у госпіталі. Розмова, за повідомленням Fox News, відбулась у менше ніж 2,5 км від російських позицій.

Вихід інтерв’ю анонсують на четвер, 22 лютого.

  • У середу, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
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