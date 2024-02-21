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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

21 лютого, 2024 середа
22:09
Війна з Росією Володимир Зеленський

У середу, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.

Указ розміщений на сайті президента України.

Своїм указом Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ставки начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Виведено зі складу Ставки верховного головнокомандувача Максима Миргородського, який раніше був командувачем Десантно-штурмових військ.

  • 9 лютого новопризначеного головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського було введено до складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
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