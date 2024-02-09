Зеленський увів Сирського до складу РНБО та Ставки, натомість вивів з їхнього складу Залужного

Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу президента України.

"Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Сирського Олександра Станіславовича – Головнокомандувача Збройних Сил України. Вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Залужного", – зазначено в указі "Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача".

Також Зеленський вивів зі складу РНБО Юлію Лапутіну, яку днями звільнили з посади голови Мінветеранів.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Сирського Олександра Станіславовича – Головнокомандувача Збройних Сил України. Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В.Залужного та Ю.Лапутіну", – йдеться в указі "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України".