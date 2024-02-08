Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Огляд

Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський

Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
23:43
Пояснюємо Олександр Сирський

Новим головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного президент призначив 58-річного генерал-полковника Олександра Сирського, перед тим звільнивши його з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ

Еспресо розповідає хто такий Олександр Сирський та що про нього відомо.

Коротко про те, що у тексті:

  • Навчання в Росії й Україні
  • Військова кар'єра
  • Повномасштабне вторгнення Росії до України
  • Реакція військових на призначення Олександра Сирського
  • Реакція союзників

Навчання в Росії й Україні

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Володимирської області (Росія). Першу свою військову освіту здобув також у Росії: у 1986 році він закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Але після того потрапив на службу до тодішньої УРСР.

Вже за незалежної України, 1996 року, закінчив з відзнакою Академію ЗСУ (оперативно-тактичний рівень), а у 2005 році завершив навчання у Національній академії оборони України (оперативно-­стратегічний рівень) із золотою медаллю. 

Військова кар'єра

Це кадровий військовий, який пройшов усі командні щаблі – від командиру взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. А тепер вже й до головнокомандувача ЗСУ.

 У 2000-х роках командував 72-ю окремою механізованою бригадою, яка дислокується у Білій Церкві. Отримав звання генерал-майора. Вже у 2013 році був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО: у листопаді того ж року Сирський від імені міністерства оборони у штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів НАТО.

 У 2016 році військовий очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координував оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. Того ж року отримав звання генерал-майора. А 2017 року став командиром всієї Антитерористичної операції на сході України.

Із 5 серпня 2019 року призначений командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Наступного року отримав звання генерал-полковника. На посаді командувача Сухопутних військ Олександр Сирський залишався до 8 лютого 2024 року.

Олександр Сирський

Фото: Сухопутні війська

Повномасштабне вторгнення Росії до України

Після початку повномасштабного російського вторгнення Олександр Сирський командував обороною Києва, зокрема за його наказом тоді були зруйнували мости в Київській області, щоб перешкодити просуванню російських військ. Зокрема, у той же період була частково підірвана гребля на річці Ірпінь, що дало можливість затопити ворожі позиції.

"Вода текла і затоплювала росіян, і пізніше ми знайшли місце, де російські морські піхотинці були змушені скинути всі свої бронежилети і плисти, щоб залишитися в живих", – цитували тоді розповідь самого Сирський в американському виданні Washington Post.

За оборону столиці та звільнення півночі України Сирський отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня. У квітні він також отримав звання Героя України. 

Також Олександр Сирський був одним із командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщину 2022 року. Тоді українська армія звільнила здійснила блискавичний наступ та звільнила Харківську область, змусивши окупантів кидати техніку та втікати. Міноборони за це назвало його одним з "атлантів", що тримають військові операції на своїх плечах. 

Із осені 2022 року до весни 2023 року він також керував обороною Соледару та Бахмута. Також із осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця", яким Сирський командує, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Генерал-полковник періодично відвідує позиції бійців на обох напрямках. Зокрема, 3 лютого з'явилася інформація про його поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку. А перед самим новим призначенням він відвідав бійців на Бахмутському напрямку

Олександр Сирський (ліворуч)

Фото: t.me/landforcesofukraine

Реакція військових на призначення Олександра Сирського

Варто відзначити, що військові неоднозначно та дещо по-різному реагують на призначення Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. 

До прикладу, заступник командира артилерійського дивізіону, майор Павло Кишкар переконаний, що розпочата Сирським робота знайде своє відображення й продовжиться. І ми найближчим часом побачимо нові несподівані рішення на полі бою.

"Саме з такими очікуваннями живе багато хлопців, які перебувають зараз на фронті", – каже він в ефірі Еспресо.

Разом із тим деякі українські солдати називають Сирського "м'ясником". Як вже встигли поділитися бійці на умовах анонімності з американським виданням The Washington Post, він має значно меншу підтримку аніж Залужний. А своє прізвисько здобув через ставлення до життів військових.

"Я знаю тільки те, що чув від своїх підлеглих, – сказав високопоставлений військовий WP. – Стовідсотково вони його не поважають, бо вважають, що він не рахується з життям солдатів".

Окрім того, насторожене ставлення викликає і той момент, що його вважають ближчим і лояльнішим до Зеленського та голови його адміністрації Андрія Єрмака.

"Через пару місяців, напевно, будуть якісь спроби штурмових дій або щось подібне. Тому що Сирський піде за Зеленським. А Зеленський хоче великих перемог, – цитує американське видання майора, який зараз воює на сході України. Він додає: – Я думаю, що буде більше бездумних штурмів. І утримання територій, які не варто утримувати".

Олександр Сирський

Фото: Олександр Сирський / телеграм

Реакція союзників

Найпершими відреагували на нове призначення, яке зробив Володимир Зеленський, у Білому домі. Зокрема, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі зазначив, що США працюватимуть з будь-ким, хто очолює українську армію. 

"Якщо питання полягає в тому, чи мали ми право схвалити, чи засудити подібне рішення, то це неправда. Це рішення президента Зеленського", – додав Кірбі.

Тим часом помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер  назвала Сирського досвідченим та успішним командиром.

"Сполучені Штати поважають і працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, як ми робили це раніше", – підкреслила вона.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ
Владислав Риков
8 лютого, 2024 четвер
Український льотчик Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання на фронті
Андрій Єрмак
6 лютого, 2024 вiвторок
Єрмак поширив у телеграмі пісню переможниць Нацвідбору Євробачення-2024, його звинуватили в піратстві
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
00:23
електроенергія, шахеди
РФ запустила "шахеди" з двох напрямків у ніч на 9 лютого
2024, четвер
8 лютого
23:52
Український прапор
"Боротьба українців - наша боротьба": нижня палата парламенту Нідерландів 24 лютого підійме прапор України
23:23
Прапор США
У США відреагували на заміну Залужного. Білий дім спростував обговорення рішення з Києвом
23:15
Ексклюзив
Байден Шольц
Вони стратегічно вирішують, де зупиняти Росію: дипломат Чалий про зустріч Шольца і Байдена
22:59
прикордонний контроль, перетин кордону
Рекордна група порушників намагалася перетнути угорський кордон: утекти хотіли 38 ухилянтів
22:29
Через навчання НАТО на дорогах Польщі з'явиться військова техніка: людей просять не фіксувати переміщення
22:21
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав Еквадор приєднатися до української Формули миру
22:02
F-16
Цьогоріч Нідерланди нададуть Україні винищувачі F-16, - посол Карасевич
21:54
Ексклюзив
Сенат США
"Настрої в Палаті представників незмінні": дипломат Чалий про проміжне рішення Сенату США щодо допомоги Україні
21:39
Іраклі Кобахідзе
У Грузії затвердили новий уряд: його очолить Кобахідзе
21:32
Оновлено
обмін полоненими
100 людей вдома: Україна та Росія провели обмін полоненими
21:31
Аналітика
Сергій Згурець
Буде ще певне відлуння від відставки Залужного. Колонка Сергія Згурця
21:17
Ексклюзив
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Відставку Залужного неможливо було оминути, - майор запасу НГУ Гетьман
21:16
НАЗК
Можуть бути залучені до виготовлення військової продукції в РФ: НАЗК внесло до списку спонсорів війни американську компанію
21:04
Оновлено
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Сирського
20:59
Оновлено
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ
20:28
Ексклюзив
Робота Сирського знайде своє відображення й незабаром ми побачимо несподівані рішення на полі бою, - заступник командира артдивізіону Кишкар
20:10
Ексклюзив
гроші для ЗСУ
Бюджетна комісія зірвала розгляд питання про виділення мільярда гривень на ЗСУ, - депутат Київради Ємець
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Путінські сни про 38-му паралель
19:58
Сенат США
Сенат США затвердив процедурне рішення щодо допомоги Україні
19:53
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Збірна України дізналася суперників в Лізі Націй
19:46
санкції проти РФ
У новий санкційний пакет ЄС можуть потрапити компанії, що поставляють боєприпаси з КНДР до РФ, - Bloomberg
19:43
OPINION
Віктор Шлінчак
"І це мине...". Психологія звільнення Залужного
19:34
Ексклюзив
Зеленський та Залужний
"Зеленський взяв особисту відповідальність за фронт": Княжицький про зміну Залужного
19:33
Мобілізація, повістки
Ніхто не буде шукати резервістів і відправляти в Україну, але можливі делікатні адміністративні рішення, - польський депутат про мобілізацію
19:32
Протягом доби українські захисники відбили 33 ворожі атаки, а на фронті відбулось 52 бойових зіткнення, - Генштаб
19:14
На фото: Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 Еден Голан
Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 виступала в анексованому Криму
19:03
Огляд
Валерій Залужний
"Залізний генерал" Залужний: ким став для України та світу головнокомандувач ЗСУ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 715-го дня війни: ЗСУ знищили ворожий вертоліт на Авдіївському напрямку, а ГУР провело успішну кібератаку
18:42
Ексклюзив
Дональд Туск
"Туск може використати це проти Дуди": політолог Магда про коментар щодо "закінчення війни Трампом за 24 години"
18:30
Огляд
керована бомба GLSDB
Вдвічі далі, втричі дешевше, вчетверо потужніше: що таке керовані бомби GLSDB, передані Україні Штатами
18:26
суддя_суддівська мантія
Суддям, які не виконували своїх повноважень, держава виплатила зарплат на 430 млн грн, - Держаудитслужба
18:19
На фото: Раміна Есхакзай
Блогерка Раміна заявила, що готова всиновити дитину 5-6 років
18:15
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
"Хабарництво та знущання з людей", - нардеп Гончаренко про корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
18:14
Біля Берислава на Херсонщині в палаючому авто виявили двох загиблих: імовірно, влучив БПЛА
18:04
OPINION
Віктор Шлінчак
Казус Дюранті. Такер Карлсон і голосування у Сенаті за допомогу Україні
17:55
малюнок, діти
В ООН закликали Росію надати інформацію про кількість депортованих з України дітей та їхнє місцеперебування
17:44
перетин кордону, черги на кордоні
Послуга єЧерга стане доступною для автобусів на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою
17:39
олімпійські медалі Париж 2024
Медалі призерів Олімпіади й Паралімпіади 2024 міститимуть елемент з металу Ейфелевої вежі
17:36
На фото: Юлія Верба та Дмитро Варварук
Блогер Варварук прокоментував створення з Вербою українського каверу на трек російського лейбла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV