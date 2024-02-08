Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський

Еспресо розповідає хто такий Олександр Сирський та що про нього відомо.

Коротко про те, що у тексті:

Навчання в Росії й Україні

Військова кар'єра

Повномасштабне вторгнення Росії до України

Реакція військових на призначення Олександра Сирського

Реакція союзників

Навчання в Росії й Україні

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Володимирської області (Росія). Першу свою військову освіту здобув також у Росії: у 1986 році він закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Але після того потрапив на службу до тодішньої УРСР.

Вже за незалежної України, 1996 року, закінчив з відзнакою Академію ЗСУ (оперативно-тактичний рівень), а у 2005 році завершив навчання у Національній академії оборони України (оперативно-­стратегічний рівень) із золотою медаллю.

Військова кар'єра

Це кадровий військовий, який пройшов усі командні щаблі – від командиру взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. А тепер вже й до головнокомандувача ЗСУ.

У 2000-х роках командував 72-ю окремою механізованою бригадою, яка дислокується у Білій Церкві. Отримав звання генерал-майора. Вже у 2013 році був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО: у листопаді того ж року Сирський від імені міністерства оборони у штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів НАТО.

У 2016 році військовий очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координував оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. Того ж року отримав звання генерал-майора. А 2017 року став командиром всієї Антитерористичної операції на сході України.

Із 5 серпня 2019 року призначений командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Наступного року отримав звання генерал-полковника. На посаді командувача Сухопутних військ Олександр Сирський залишався до 8 лютого 2024 року.

Фото: Сухопутні війська

Повномасштабне вторгнення Росії до України

Після початку повномасштабного російського вторгнення Олександр Сирський командував обороною Києва, зокрема за його наказом тоді були зруйнували мости в Київській області, щоб перешкодити просуванню російських військ. Зокрема, у той же період була частково підірвана гребля на річці Ірпінь, що дало можливість затопити ворожі позиції.

"Вода текла і затоплювала росіян, і пізніше ми знайшли місце, де російські морські піхотинці були змушені скинути всі свої бронежилети і плисти, щоб залишитися в живих", – цитували тоді розповідь самого Сирський в американському виданні Washington Post.

За оборону столиці та звільнення півночі України Сирський отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня. У квітні він також отримав звання Героя України.

Також Олександр Сирський був одним із командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщину 2022 року. Тоді українська армія звільнила здійснила блискавичний наступ та звільнила Харківську область, змусивши окупантів кидати техніку та втікати. Міноборони за це назвало його одним з "атлантів", що тримають військові операції на своїх плечах.

Із осені 2022 року до весни 2023 року він також керував обороною Соледару та Бахмута. Також із осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця", яким Сирський командує, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Генерал-полковник періодично відвідує позиції бійців на обох напрямках. Зокрема, 3 лютого з'явилася інформація про його поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку. А перед самим новим призначенням він відвідав бійців на Бахмутському напрямку

Фото: t.me/landforcesofukraine

Реакція військових на призначення Олександра Сирського

Варто відзначити, що військові неоднозначно та дещо по-різному реагують на призначення Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ.

До прикладу, заступник командира артилерійського дивізіону, майор Павло Кишкар переконаний, що розпочата Сирським робота знайде своє відображення й продовжиться. І ми найближчим часом побачимо нові несподівані рішення на полі бою.

"Саме з такими очікуваннями живе багато хлопців, які перебувають зараз на фронті", – каже він в ефірі Еспресо.

Разом із тим деякі українські солдати називають Сирського "м'ясником". Як вже встигли поділитися бійці на умовах анонімності з американським виданням The Washington Post, він має значно меншу підтримку аніж Залужний. А своє прізвисько здобув через ставлення до життів військових.

"Я знаю тільки те, що чув від своїх підлеглих, – сказав високопоставлений військовий WP. – Стовідсотково вони його не поважають, бо вважають, що він не рахується з життям солдатів".

Окрім того, насторожене ставлення викликає і той момент, що його вважають ближчим і лояльнішим до Зеленського та голови його адміністрації Андрія Єрмака.

"Через пару місяців, напевно, будуть якісь спроби штурмових дій або щось подібне. Тому що Сирський піде за Зеленським. А Зеленський хоче великих перемог, – цитує американське видання майора, який зараз воює на сході України. Він додає: – Я думаю, що буде більше бездумних штурмів. І утримання територій, які не варто утримувати".

Фото: Олександр Сирський / телеграм

Реакція союзників

Найпершими відреагували на нове призначення, яке зробив Володимир Зеленський, у Білому домі. Зокрема, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі зазначив, що США працюватимуть з будь-ким, хто очолює українську армію.

"Якщо питання полягає в тому, чи мали ми право схвалити, чи засудити подібне рішення, то це неправда. Це рішення президента Зеленського", – додав Кірбі.

Тим часом помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер назвала Сирського досвідченим та успішним командиром.