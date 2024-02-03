Командувач Сухопутних військ Сирський перерозподілив сили та засоби ЗСУ на Куп'янському напрямку

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Генерал-полковник Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.

Зазначається, що оперативна обстановка залишається напруженою, на всіх ділянках фронту точаться важкі бої. РФ продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви.

Сирський заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління та провів оперативні наради.

Військові розглянули ймовірні сценарії дій ворога з урахуванням результатів ведення розвідки.

"З метою розв'язання проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", - йдеться у повідомленні.

Як визначив Сирський, пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.