Окупанти вранці скинули авіабомби на цивільну інфраструктуру Куп‘янська: є руйнування
Уранці суботи, 3 лютого, російські окупаційні війська завдали удару авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ Харківської області
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що окупанти вдарили по місту близько 06:00, попередньо, ФАБами-500 з універсальним модулем планерування та корекції.
За словами очільника ОВА, інформація про постраждалих поки не надходила.
Водночас у місті пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
- Напередодні ввечері окупанти розпочали комбінований обстріл України. У результаті "шахеди" атакували Полтавську і Дніпропетровську області. Кривий Ріг частково залишився без світла і води, там запровадили графік аварійних відключень електроенергії.
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