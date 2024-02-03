Окупанти вранці скинули авіабомби на цивільну інфраструктуру Куп‘янська: є руйнування

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Зазначається, що окупанти вдарили по місту близько 06:00, попередньо, ФАБами-500 з універсальним модулем планерування та корекції.

За словами очільника ОВА, інформація про постраждалих поки не надходила.

Водночас у місті пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.