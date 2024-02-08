У США відреагували на заміну Залужного. Білий дім спростував обговорення рішення з Києвом
США будуть працювати з будь-яким головнокомандувачем Збройних сил України. В Пентагоні вважають, що генерал Олександр Сирський - успішний командир
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, передає РБК-Україна.
Кірбі нагадав, що президент Володимир Зеленський є Верховним головнокомандувачем та може вирішувати, хто керуватиме армією.
"І ми працюватимемо з будь-ким, хто очолює українську армію. Ми продовжуватимемо працювати з українськими колегами", - підкреслив він.
За словами Кірбі, йому невідомо про обговорення рішення про відставку Залужного між Києвом та Вашингтоном.
"Але якщо питання полягає в тому, чи мали ми право схвалити, чи засудити подібне рішення, то це неправда. Це рішення президента Зеленського", - додав координатор Ради національної безпеки Білого дому.
Також заміну ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на Сирського прокоментувала помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер.
"Президент Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими", - сказала вона.
- 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Того ж дня він призначив новим головнокомандувачем генерал-полковника Олександра Сирського.
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