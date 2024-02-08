У США відреагували на заміну Залужного. Білий дім спростував обговорення рішення з Києвом

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, передає РБК-Україна.

Кірбі нагадав, що президент Володимир Зеленський є Верховним головнокомандувачем та може вирішувати, хто керуватиме армією.

"І ми працюватимемо з будь-ким, хто очолює українську армію. Ми продовжуватимемо працювати з українськими колегами", - підкреслив він.

За словами Кірбі, йому невідомо про обговорення рішення про відставку Залужного між Києвом та Вашингтоном.

"Але якщо питання полягає в тому, чи мали ми право схвалити, чи засудити подібне рішення, то це неправда. Це рішення президента Зеленського", - додав координатор Ради національної безпеки Білого дому.

Також заміну ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на Сирського прокоментувала помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер.

"Президент Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими", - сказала вона.

Волландер назвала Сирського досвідченим та успішним командиром.

"Сполучені Штати поважають і працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, як ми робили це раніше", - підкреслила помічниця міністра Ллойда Остіна.