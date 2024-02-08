Зеленський: новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Зокрема, новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

"Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції", - сказав президент.

Він наголосив, що "бойові командири цієї війни, командири з "нуля" мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії – у керівництві". На думку Зеленського, наразі до ЗСУ потрібен новий підхід. Йдеться, зокрема, про ротації, управління фронтом, мобілізацію та рекрутинг.

Крім того, президент говорив із генералами Мойсюком та Забродським.

Зеленський поставив перед ЗСУ такі цілі:

створення реалістичного та детального плану дій ЗСУ на 2024 рік: мають бути враховані реальна ситуація на полі бою та перспективи

справедливий перерозподіл ефективної західної зброї на користь першої лінії фронту

розв'язання проблем з логістикою, зокрема, озброєння

виправлення "надмірної та невиправданої" чисельності у штабах

знання генералами фронту

обов'язкова побудова дієвої системи ротації

підвищення якості навчання воїнів

призначення нового командувача нового роду сил у ЗСУ - Сил безпілотних систем

"Команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми всі пишаємося нашою армією. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб українська армія стала армією-переможцем", - наголосив президент.