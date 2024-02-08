Ворог намагається прорвати оборону в районі Часового Яру: Сирський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що нині на Бахмутському напрямку ситуація напружена та вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень на місцях.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби", - заявляють у командуванні.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Олександр Сирський заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей Сил оборони.

Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Також повідомляється, що вони разом спланували сценарії відсічі росіянам та недопущення їхнього просування вперед.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

"За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами. Командувач, як завжди, звернув увагу командирів на ключовий пріоритет - збереження життя наших воїнів та мінімізація втрат", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сухопутні війська ЗС України