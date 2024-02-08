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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Робота Сирського знайде своє відображення й незабаром ми побачимо несподівані рішення на полі бою, - заступник командира артдивізіону Кишкар
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Робота Сирського знайде своє відображення й незабаром ми побачимо несподівані рішення на полі бою, - заступник командира артдивізіону Кишкар

8 лютого, 2024 четвер
20:28
Війна з Росією

Заступник командира артилерійського дивізіону, майор Павло Кишкар зазначив, що військові з нетерпінням чекають подальших кадрових рішень у ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо призначення Сирського, то війська з нетерпінням очікують подальших кадрових рішень. Команда генералів - і Андрій Гнатов, і Михайло Драпатий, з якими мав честь служити, - це прогресивна команда молодих українських генералів. Думаю, що така команда точно зрушить питання технічної мобілізації України, технічного переоснащення. Створення нового роду військ щодо безпілотної авіації та управління автоматизованими системами на полі бою", - зауважив Кишкар.

За словами заступника командира артилерійського дивізіону, розпочата Сирським робота знайде своє відображення й продовжиться. І ми найближчим часом побачимо нові несподівані рішення на полі бою.

"Саме з такими очікуваннями живе багато хлопців, які перебувають зараз на фронті", - наголосив Кишкар.

  • 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським: вони обговорили необхідність оновлення військового керівництва. Опісля стало відомо, що Залужний йде з посади. 
  • 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-полковник Олександр Сирський.
Теги:
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Суспільство
Україна
ЗСУ
Військові новини
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