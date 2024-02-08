Робота Сирського знайде своє відображення й незабаром ми побачимо несподівані рішення на полі бою, - заступник командира артдивізіону Кишкар

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо призначення Сирського, то війська з нетерпінням очікують подальших кадрових рішень. Команда генералів - і Андрій Гнатов, і Михайло Драпатий, з якими мав честь служити, - це прогресивна команда молодих українських генералів. Думаю, що така команда точно зрушить питання технічної мобілізації України, технічного переоснащення. Створення нового роду військ щодо безпілотної авіації та управління автоматизованими системами на полі бою", - зауважив Кишкар.

За словами заступника командира артилерійського дивізіону, розпочата Сирським робота знайде своє відображення й продовжиться. І ми найближчим часом побачимо нові несподівані рішення на полі бою.

"Саме з такими очікуваннями живе багато хлопців, які перебувають зараз на фронті", - наголосив Кишкар.