Сирський розповів про свої пріоритети на посаді головнокомандувача ЗСУ

Про це він написав у telegram.

"Шановні бойові побратими та посестри, з ким мав честь служити в лавах Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСУВ "Хортиця". Дякую вам за кожен день ратної роботи, проведеної разом на найтяжчих ділянках фронту нашої визвольної війни! Ваша звитяга, професійність, відданість справі захисту Батьківщини та наполегливість у виконанні бойових завдань є фундаментом стійкості нашої оборони і не дозволяє ворогові реалізувати загарбницькі наміри", - йдеться у повідомленні.

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Сирський указав, що наразі на порядку денному є нові завдання, йдеться насамперед про чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

За його словами, пріоритетною залишається військова логістика: якнайшвидший та раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин.

Головнокомандувач вважає, що завдання штабів усіх рівнів - знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці, оскільки "кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів і планів".

"Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Отже, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", - наголосив Сирський.

Він також вказав, що мають запроваджуватися нові технічні рішення, а успішний досвід потрібно масштабувати.

"Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду, як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби, є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні. Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дадуть змогу досягти успіху на цьому шляху", - зазначив головнокомандувач.

Сирський додав, що ще однією з головних складових загального успіху у війні є надійний тил.