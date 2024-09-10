Танк, 1380 військових і 50 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1380 військових, 50 артилерійських систем і 39 безпілотників
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 627 790 (+1380) осіб,
- танків ‒ 8640 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 925 (+19) од,
- артилерійських систем – 17 880 (+50) од,
- РСЗВ – 1180 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 933 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 330 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3053 (+4) од.
Дані уточнюються.
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