Танк, 43 артсистеми і 1090 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1090 своїх військових, а також сотні одиниць техніки й озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб,
- танків – 11 038 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 035 (+7) од,
- артилерійських систем – 30 680 (+43) од,
- РСЗВ – 1445 (+1) од,
- засоби ППО – 1199 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256) од,
- крилаті ракети – 3533 (+18) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55 953 (+94) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+1) од.
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