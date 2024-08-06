Telegram - зброя, яка використовується проти нас, - нардеп Юрчишин

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми хочемо у війну бути захищеними, нам треба обирати те, що гарантує захист. У нас є приклади, коли соцмережі йшли на контакт і відкривали представництва, систему власності в Україні, впроваджували механізми моніторингу. І цим прикладом є Viber. На початку повномасштабного вторгнення у нас ця мережа була найбільш дискутовна з точки зору проникнення російської дезінформації. Зараз є питання щодо безпеки даних, які ми передаємо до цієї мережі. Але Viber максимально оперативно відкрив представництво у Києві та реагує на наші запити", - прокоментував народний депутат України.

За його словами, також є YouTube, Meta, тобто WhatsApp і Facebook, які не так оперативно, з певними питаннями з нашого боку, але реагують. А є Telegram і ТікТок, які намагаються працювати у сірій зоні.

"Ми маємо механізм реагування на рівні або офіційних органів влади, або так звана медіаграмотність, коли ми пояснюємо. Важливо розуміти людям, що Telegram - російська мережа, тому передавати власні приватні дані – ставити під питання безпеки всіх, хто вас оточує, і себе у першу чергу. В Україні немає майже місць, які не зазнавали ворожої атаки, і водночас мати мережу, яка найімовірніше має стосунки та чітке підпорядкування російським спецслужбам, тільки через те, що вона у чомусь десь зручніше, то це питання відсутності прагнення до виживання. Нам треба вижити у війні, а в інформаційній війні Telegram, ТікТок – зброя, яка використовується проти нас", - підкреслив Ярослав Юрчишин.