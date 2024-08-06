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Нардеп Потураєв про Telegram: саме там координують диверсантів, йдеться про підривні операції

Марина Клюєва
6 серпня, 2024 вiвторок
17:34
Суспільство Telegram

Народний депутат України Микита Потураєв вважає, що у Telegram ворог координує диверсійні дії на території України

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

Також він розповів про роботу над законопроєктом про регулювання діяльності Тelegram в Україні.

"Ну, ми налаштовані на те, щоби провести комітет, я буквально вчора і позавчора говорив з Миколою Княжицьким, який є автором на сьогодні базового тексту. Ми обмінювались думками щодо подальших кроків, ну очевидно, що треба провести комітет… Я вважаю, що вже коли Микола Княжицький писав свій текст, ситуація була одна, вона стала гіршою, вона загострилася", - каже нардеп.

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Микита Потураєв переконаний, що наразі країні потрібні більш жорсткі кроки, аби захистити інформаційний простір.

"Йдеться просто про прямі підривні диверсійні операції, які здійснюються за допомогою в першу чергу однієї конкретної мережі - це Telegram. Значить, я хочу звернути увагу всіх глядачів, що коли ви бачите новину про те, що там затримали диверсанта, там затримали шпигуна, там затримали тих, хто підпалює машини військових, там ще якогось чорта затримали, там вскрили мережу - так ось це все зав'язно на Telegram, саме в Telegram йде вербування, в Telegram йде координація ворожих дій, не ІПСО, знову таки, я хочу, щоби ці, щоби це всі почули, як воно є, коли ми сидимо в Telegram - ми підтримуємо мережу, яка працює на нашу поразку", - наголосив Потураєв. 

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Також народний депутат висловив думку, що заборонити телеграм буде ще важче, ніж заборонити УПЦ МП.

"Я вважаю, що буде ще важче, тому що на відміну від московських церков, куди якраз 80% громадян України не ходять, то, на жаль, 80% українців у Telegram ходять, а це ще гірше, чим ходити до московських попів в московські церкви, значно гірше. Але це не має нас зупиняти, тому що ми ж українські політики, маємо дбати про Україну, про її національні інтереси, про її національну безпеку, маємо це робити, а розраховувати, а розраховувати будемо, звичайно, на допомогу громадськості та медіа, а як інакше переконати населення в тому, що це просто перейшло вже всі абсолютно межі здорового глузду, користування ворожим інструментом", - додав Потураєв.

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Теги:
Україна
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
Дезінформація
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