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OPINION

Україна забарилася з розв'язанням проблеми Telegram

Микола Княжицький
29 квітня, 2024 понедiлок
14:06
Погляд Микола Княжицький

Відносини між владою США та TikTok мають багато спільного з Україною та Telegram. В обох випадках йдеться про захист інформації щодо власних громадян на цих платформах

США бачать ризик, що TikTok отримує дані американців, які можуть бути передані китайському уряду. Через це у 2022 році Конгрес заборонив використання TikTok на пристроях уряду США, а з власниками мережі розпочалась дискусія щодо захисту даних громадян. Оскільки вона ні до чого не призвела, США цього тижня прийняли закон, за яким TikTok повинен продати американську частину свого бізнесу впродовж 9 місяців, а інакше буде заблокований в країні.

Україна також бачить ризик, що Telegram отримує дані українців і передає їх російським силовикам. Про це говорять всі, від СБУ та ГУР до численних громадських організацій. Про реальні випадки співпраці Telegram з ФСБ інформацію можна зібрати буквально у два кліки.

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Але при всіх очевидних ризиках і прикладах, навіть в умовах великої війни, держава абсолютно нічого не робить. Пресреліз СБУ про це є, але ніякого законодавства немає!

Я з колегами зареєстрували законопроєкт, спрямований на врегулювання діяльності Telegram та аналогічних платформ. Він дозволить почати дискусію з Telegram щодо того, чи належить він Кремлю? Як побудована співпраця між Telegram та ФСБ? Де зберігаються і кому передаються персональні дані українців? Як вони захищені від шахраїв та російських спецслужб?

Якщо відповіді на ці питання не будуть отримані, законопроєкт пропонує рішення, запроваджене США у 2022 році – заборонити чиновникам та фінансовим компаніям (типу банків, які працюють з чутливими даними українців), використовувати Telegram на службових пристроях.

Це має бути першим кроком, який принаймні зменшить ризики доступу російських силовиків до державної інформації та великих масивів даних про наших громадян з боку. Які будуть подальші кроки покаже час, але починати їх робити точно треба.

Україна точно забарилась з цими кроками. Українські спецслужби вже багато років кажуть про необхідність регулювання подібних платформ. Це, врешті-решт, питання інформаційної безпеки, важливість якої збільшується в тисячі разів в періоди великої війни, яка здійснюється на суші, у повітрі, на воді та в інформаційному просторі.

Сподіваюсь, відповідний закон буде прийнятий найближчим часом.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
СБУ
ФСБ
Війна з Росією
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