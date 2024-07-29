Присутність держорганів у Telegram фактично легалізує цю мережу в Україні, - експертка з моніторингу соцмереж Снопок
Експертка з моніторингу соцмереж громадянської мережі "Опора" Ольга Снопок вважає, що присутність українських державних органів фактично легалізує діяльність Telegram в Україні
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Останнім часом ми бачимо, що хоча б почались розмови про мережу Telegram і що це потрібно врегулювати. Ці розмови ведуться в Центрі протидій дезінформації й в інших урядових структурах, які займаються інформаційним українським простором. Нам потрібно розв'язувати цю проблему", - пояснила Снопок.
Експертка додала, що понад 78% українців отримують інформацію з Telegram-каналів.
"Присутність українських державних органів у Telegram фактично легітимізує цю мережу. Тобто, фактично держава нормально сприймає діяльність цієї мережі й не проти того, щоб громадяни користувались нею. З іншого боку, якщо ці державні органи підуть з Telegram, то люди почнуть шукати інформацію в анонімних каналах, а не на офіційних. Це понад 78% українців. Тобто, є ризик того, що люди почнуть споживати інформацію не з офіційних джерел, а з анонімних. Ця проблема має бути врегульована", - додала вона.
- 6 червня народний депутат Ярослав Юрчишин та журналіст Сергій Стуканов обговорили питання пропаганди та дезінформації. Вони наголосили на важливості розрізнення інформації в соціальних мережах та пошуку механізмів виявлення синтетичності
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