Присутність держорганів у Telegram фактично легалізує цю мережу в Україні, - експертка з моніторингу соцмереж Снопок

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Останнім часом ми бачимо, що хоча б почались розмови про мережу Telegram і що це потрібно врегулювати. Ці розмови ведуться в Центрі протидій дезінформації й в інших урядових структурах, які займаються інформаційним українським простором. Нам потрібно розв'язувати цю проблему", - пояснила Снопок.

Експертка додала, що понад 78% українців отримують інформацію з Telegram-каналів.

"Присутність українських державних органів у Telegram фактично легітимізує цю мережу. Тобто, фактично держава нормально сприймає діяльність цієї мережі й не проти того, щоб громадяни користувались нею. З іншого боку, якщо ці державні органи підуть з Telegram, то люди почнуть шукати інформацію в анонімних каналах, а не на офіційних. Це понад 78% українців. Тобто, є ризик того, що люди почнуть споживати інформацію не з офіційних джерел, а з анонімних. Ця проблема має бути врегульована", - додала вона.