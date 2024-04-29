Адже нам на практиці показали, що критичні для оборони країни комунікації можуть вимикатись телеграмом буквально за секунду. Без будь-яких пояснень або оголошень. Одночасно з цим аналогічні боти росіян залишаються неторканими, тобто на чиїй стороні виступає платформа нам теж показали.

Загальновідомо, що проти України війна ведеться не лише на землі, повітрі й на морі. Війна ведеться також в інформаційному просторі. Пов’язані з Кремлем платформи можуть офіційно функціонувати, збирати чутливу інформацію про країну яка воює, вмикати або вимикати офіційні державні боти тощо.

А держава у відповідь може видавати лише пресреліз (на іншій платформі), де рівень реакції коливається від "глибокого занепокоєння" до "рішучого засудження". Але паралельно з цим важлива інформаційна для Сил безпеки та оборони України інфраструктура розбудовувалась і продовжує розбудовуватись на таких платформах.

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Не знаю, що ще має відбутись, щоб держава нарешті перейшла від слів до діла? Нарешті зайнялась убезпеченням себе від спецоперацій в кіберпросторі. Першим кроком мало б стати створення правил діяльності подібних платформ. Для цього я підготував відповідний законопроєкт, який пропонує такі правила встановити. Ні ми не пропонуємо забороняти телеграм або якісь інші платформи. Натомість ми пропонуємо зобов’язати державні інституції ретельніше ставитись до того, на яких платформах вони будують інфраструктуру протидії російській агресії.

І випадок з українськими військовими ботами є красномовним прикладом, чому це треба робити якомога швидше.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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