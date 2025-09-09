The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
Російський диктатор Володимир Путін після повернення з Пекіна може переходити до нового етапу війни проти України
Про це пише The Times.
Видання зазначає, що впевненість Путіна посилилася після переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном, під час яких сторони обговорювали перспективи двосторонньої співпраці.
Ознакою змін у підході Кремля стала одна з останніх повітряних атак на Київ, яку журналісти назвали однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення. Вперше за більш ніж три роки війни було уражено будівлю українського уряду. При цьому у Росії представники так званої "жорсткої лінії" давно закликали до ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.
The Times також підкреслює, що Пекін стає ключовим майданчиком для дипломатичних кроків Путіна. Він заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин між Москвою і Китаєм. Символічним став і його статус на військовому параді у Пекіні: Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна, а поруч із ними був лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Це вперше з часів Холодної війни, коли лідери трьох країн одночасно брали участь у такому заході.
Попри зближення, видання наголошує: на відміну від КНДР, Китай не направляє військових для участі у війні проти України. Водночас Пекін підтримує Москву дипломатично та уникає дотримання західних санкцій. Минулого тижня у Кремлі повідомили про попередню домовленість із КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".
- Під час російської атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучив не "шахед", а балістична ракета "Іскандер", бойова частина якої має вагу 450 кг.
