Трамп не бачить причин економічно ізолювати Росію, - Венс
Президент США Дональд Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Вашингтона
Про це заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс.
"Президент (США, – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", – сказав Венс.
Він стверджує, що глава Білого дому готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.
За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.
"Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Давайте створимо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", – заявив американський віцепрезидент.
- 8 вересня американський міністр фінансів Скотт Бессент наголосив на готовності США посилити тиск на РФ, аби обвалити її економіку, але для цього також потрібна підтримка Європи.
