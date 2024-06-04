Треба тиснути: польський експерт Сієрант про закриття Польщею неба над заходом України

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Польський уряд досить рішучий в цьому питанні, і голова МЗС Польщі Радослав Сікорський теж. По різному розкладаються голоси у військових, десь 50/50. Щодо партнерів по НАТО, то там не всі в захваті від цього. Але потрібно тиснути тому, що без цього Україна не буде в безпеці, і не буде НАТО та Євросоюз в безпеці", - наголосив Сієрант.

За словами польського експерта, якщо Польща закриє небо над заходом України, то це дасть змогу українцям пересунути українське ППО з під Львова чи Луцька до центру країни.

"У тому числі Харків можна буде захищати. Якщо цього не зробити, то ми прикладаємо руку до того, що відбувається в Харкові та в інших містах України", - додав Сієрант.

Закриття неба над Україною: що відомо