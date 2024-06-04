Треба тиснути: польський експерт Сієрант про закриття Польщею неба над заходом України
Польський експерт, журналіст Марек Сієрант зазначив, якщо Польща закриє небо над заходом України, то це дасть змогу пересунути українське ППО до центру країни
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Польський уряд досить рішучий в цьому питанні, і голова МЗС Польщі Радослав Сікорський теж. По різному розкладаються голоси у військових, десь 50/50. Щодо партнерів по НАТО, то там не всі в захваті від цього. Але потрібно тиснути тому, що без цього Україна не буде в безпеці, і не буде НАТО та Євросоюз в безпеці", - наголосив Сієрант.
За словами польського експерта, якщо Польща закриє небо над заходом України, то це дасть змогу українцям пересунути українське ППО з під Львова чи Луцька до центру країни.
"У тому числі Харків можна буде захищати. Якщо цього не зробити, то ми прикладаємо руку до того, що відбувається в Харкові та в інших містах України", - додав Сієрант.
Закриття неба над Україною: що відомо
Раніше речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Польща має системи Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України.
Також депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що країни-партнери мають забезпечити ППО над західними регіонами України.
BILD писав, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України – обговорюється можливість закрити небо системами ППО на заході України.
28 травня міністр оборони Рустем Умєров під час звернення до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України.
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