Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, передає Укрінформ.

"До 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ, у нас було зареєстровано офіційно близько трьохсот військовополонених та зниклих безвісти. І на той час нам здавалося, що це – дуже велика цифра. Зараз кількість зниклих безвісти, а також військовополонених збільшилася драматично", - зазначив він.

З моменту створення Коордштабу, з березня 2022 року, було організовано 51 обмін полоненими: "З російського полону було звільнено 3135 осіб, серед них – 147 цивільних. Я наголошую, що приблизно третина з цієї загальної цифри були зареєстровані як зниклі безвісти", - заявив Яценко.

За його словами, умовно Україна виступає з пропозицією до Росії здійснити обмін за формулою "100 на 100". Тобто пропонує звільнити 100 полонених російських військових в обмін на будь-яких 100 українських військовополонених, яких РФ готова віддати.

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"І часто ці люди, які повертаються росіянами, є тими, хто вважався зниклими безвісти", - зауважив він.

Він наголосив, що Україна шукає різні шляхи звільнення наших людей з російського полону, однак РФ чинить усілякі перешкоди.

"На відміну від РФ, ми створили особливий проєкт для членів сімей росіян, які шукають своїх рідних серед зниклих безвісти в Україні. Він називається "Я хочу знайти". Україна як європейська держава показує, що дотримується своїх зобов'язань щодо міжнародного гуманітарного права, зокрема, положень Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - заявив представник Коордштабу.

Україна закликає Російську Федерацію створити такі самі умови для наших військовополонених та цивільних заручників, які утримуються у РФ або на тимчасово окупованих територіях.

За словами Яценка, основна проблема полягає у тому, що Росія не ділиться з Україною жодною інформацією щодо військовополонених чи цивільних заручників. Натомість Україна як правова держава передала до РФ повний список російських військовополонених.

"І особлива проблема у перемовинах стосується повернення українських цивільних. Тому що цивільні особи, за визначенням, не є військовополоненими й не можуть бути обмінені на військовополонених. Взагалі, Росія не має жодних підстав, аби незаконно позбавляти волі українських цивільних. Але ми знаємо, що у російському де-факто полоні перебуває близько 1600 цивільних, тобто людей, які не мали жодних військових посад", - зазначив він.