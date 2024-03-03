Третя весна в полоні: на Львівській площі у Києві родичі бранців вийшли на акцію Free Azov
3 березня на Львівській площі у Києві рідні та друзі полонених українських військових вийшли на акцію протесту Free Azov. Вони вкотре вимагають звільнення захисників, які перебувають у російському полоні вже два роки
Про це повідомляє "Главком".
Мета родичів полонених військових, зокрема захисників Азовсталі - закликати пришвидшити зусилля з їх звільнення.
Демонстранти тримали прапори й плакати з закликами звільнити військових із полону, а також такі, що наголошували на тому, що захисники перебувають в неволі понад 2 роки.
"Третя весна в полоні", "Поки ми живемо, вони виживають", "Ми маємо боротися за них, як вони боролися за нас", "Хочу бачити чоловіка живим", "Де Азов? Поверніть сталевих воїнів!" - написано на плакатах людей.
На одному з фото дівчинка тримає плакат із написом: "Коли у мене знову буде тато?"
- Раніше, 7 січня 2024 року, на київській Михайлівській площі зібралися родичі українських військовополонених, щоб нагадати українцям та світовій спільноті, що понад півтора року військові перебувають у російських катівнях.
- Нагадаємо, ввечері 8 лютого Україна повернула з полону 100 людей. Більшість із них – захисники Маріуполя.
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