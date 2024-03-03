Третя весна в полоні: на Львівській площі у Києві родичі бранців вийшли на акцію Free Azov

Про це повідомляє "Главком".

Мета родичів полонених військових, зокрема захисників Азовсталі - закликати пришвидшити зусилля з їх звільнення.

Демонстранти тримали прапори й плакати з закликами звільнити військових із полону, а також такі, що наголошували на тому, що захисники перебувають в неволі понад 2 роки.

"Третя весна в полоні", "Поки ми живемо, вони виживають", "Ми маємо боротися за них, як вони боролися за нас", "Хочу бачити чоловіка живим", "Де Азов? Поверніть сталевих воїнів!" - написано на плакатах людей.

На одному з фото дівчинка тримає плакат із написом: "Коли у мене знову буде тато?"