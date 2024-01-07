На столичній Михайлівській площі проходить акція "Не мовчи - полон вбиває"

Про це передає Еспресо.

"Ми маємо боротися за них так, як вони боролись за нас, бути їхнім голосом", - кажуть ті, хто зараз стоїть біля пам'ятника княгині Ользі.

Читайте також: Валерій Пекар. Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий

Мета акції - нагадати українцям та світовій спільноті, що понад півтора роки військові перебувають в російських катівнях, а обміни проходять дуже повільно. Нещодавно все ж пройшов обмін полоненими, додому вдалося повернути 230 військових, але в полоні все ще залишаються понад 4 тисячі українців, понад 700 з яких - цивільні. Саме через це люди вийшли на акцію.

Не зважаючи на мороз, ц Києві зараз -8, на акцію прийшли родичі полонених азовців та прикордонників. Вони діляться своїми історіями та історіями своїх близьких.