Це асиметричний засіб ППО: Defence Express про нічну атаку військових аеродромів РФ

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я б вважав за головне виділити наступне, навіть, якщо на цей момент нема чітких фіксацій результатів, що саме вдалося пошкодити на аеродромах "Морозовськ" та "Енгельс", бо відомо, що по цих двох аеродромах сьогодні була виконана атака нашими безпілотниками. Якщо говорити про перспективу, то попри те, що противник зараз переважає за ресурсами, Сили оборони України насправді постійно та планомірно працюють над тим, щоб шукати асиметричні засоби, як завдати якомога більшої шкоди ворогу", - зауважив військовий експерт Defence Express.

Киричевський розповів, що особисто моніторив відкриті джерела інформації й спостерігав певний парадокс, що в міру того, як наростали розмови, що треба щось робити з літаками тактичної авіації ВКС РФ, які скидають КАБи на нашу землю, то починали з'являтися у різних пабліках цікаві специфічні супутникові знімки. Наприклад, на одному знімку було помічено, що один з аеродромів РФ дуже щільно прикритий станціями РЕБ, на цьому знімку все світиться білою плямою. На інших знімках було видно, що росіяни десь припиняють малювати фальшиві літаки, а десь будують легкі ангари.

"І тут випливало питання: а до чого ці всі знімки? Можемо зробити висновок - робота велася по тому, як спланувати подібні атаки та зробити їх систематичними. Відповідно, можемо бути готовими, що подібні атаки на російські аеродроми будуть систематичними. Тут стоїть завдання – навіть, не стільки вибити певну кількість бортів російської авіації, яка буде стояти на землі, а скоріше - це асиметричний засіб ППО. Мовляв, якщо нам не вистачає ЗРК, які б могли бити на велику дальність та збивати російські літаки під час їхніх атак, то треба зробити, щоб вони в принципі боялися літати. Сьогодні ми бачимо перші напрацювання по цій темі, які далі будуть розвиватися. А потім будуть демонструвати результат, що не тільки окремі літаки виведені зі строю, а скоріше окремі полки російської авіації будуть вагатися виконувати бойові завдання по командах з Москви", - прокоментував Іван Киричевський.

За його словами, від сьогоднішньої нічної атаки не варто очікувати якогось масштабного результату, але треба розуміти, що нас чекає нова захоплива історія, можливо, навіть ще цікавіша, ніж атака дронами по російських НПЗ.