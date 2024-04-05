Згурець розповів про нічну атаку на три військові аеродроми РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні очікуємо багато новин, які пов'язані з атакою не лише на аеродром "Морозовськ" в Ростовській області. Вночі відбулися атаки на три російські аеродроми - це "Енгельс", який розташовано за 700 км від кордонів України, це "Морозовськ", який за 300 км від кордонів, і аеродром в Єйську, який розташований за 150 км", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, якщо ЗСУ збільшили кількість БПЛА у своєму арсеналі, то їх треба скеровувати не лише на НПЗ ворога, а й на аеродроми, які ворог використовує для базування літаків.

"Учора на території аеродрому "Морозовськ", за супутниковими знімками, було десь 24 бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-35, які прикривають Су-34, що здійснюють атаки КАБами. Якщо дійсно було залучено 40-60 БПЛА, які виконували удари по аеродрому "Морозовськ", то побачимо, які будуть результати. Також був удар по аеродрому в місті Енгельс, там ворог базує Ту-95, Ту-160, Ту-22, які використовують для ударів по Україні. Думаю, що цього разу ударів завдавали далекобійними дронами української розробки", - припустив Згурець.

У ніч з 4 на 5 квітня безпілотники атакували Морозовський район Ростовської області, пошкоджено електропідстанцію, вибухи прогриміли в районі аеродрому "Морозовськ". Крім цього, у Саратовській області заявили про нібито збиття БПЛА. Міноборони РФ каже про 53 ліквідованих дрони.





































