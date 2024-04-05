Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Згурець розповів про нічну атаку на три військові аеродроми РФ
Ексклюзив

Згурець розповів про нічну атаку на три військові аеродроми РФ

5 квітня, 2024 п'ятниця
10:40
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ударів по російських військових аеродромах завдавали далекобійними дронами української розробки

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні очікуємо багато новин, які пов'язані з атакою не лише на аеродром "Морозовськ" в Ростовській області. Вночі відбулися атаки на три російські аеродроми - це "Енгельс", який розташовано за 700 км від кордонів України, це "Морозовськ", який за 300 км від кордонів, і аеродром в Єйську, який розташований за 150 км", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, якщо ЗСУ збільшили кількість БПЛА у своєму арсеналі, то їх треба скеровувати не лише на НПЗ ворога, а й на аеродроми, які ворог використовує для базування літаків.

"Учора на території аеродрому "Морозовськ", за супутниковими знімками, було десь 24 бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-35, які прикривають Су-34, що здійснюють атаки КАБами. Якщо дійсно було залучено 40-60 БПЛА, які виконували удари по аеродрому "Морозовськ", то побачимо, які будуть результати. Також був удар по аеродрому в місті Енгельс, там ворог базує Ту-95, Ту-160, Ту-22, які використовують для ударів по Україні. Думаю, що цього разу ударів завдавали далекобійними дронами української розробки", - припустив Згурець.

  • У ніч з 4 на 5 квітня безпілотники атакували Морозовський район Ростовської області, пошкоджено електропідстанцію, вибухи прогриміли в районі аеродрому "Морозовськ". Крім цього, у Саратовській області заявили про нібито збиття БПЛА. Міноборони РФ каже про 53 ліквідованих дрони.



















 

Теги:
Новини
Світ
зброя
Сергій Згурець
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
Авіація
Читайте також:
3 квітня, 2024 середа
Дипломат Огризко пояснив, чому Україні не варто чекати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
форма ЗСУ
4 квітня, 2024 четвер
Обстріл військових на шикуванні під Запоріжжям: у СБУ розкрили найімовірнішу версію подій
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.39
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 квітня
11:34
електроенергія, шахеди
На півдні ворожий дрон пошкодив високовольтну підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 5 квітня
11:30
Віталій Козловський
Віталій Козловський уперше став батьком і розповів, як назвали сина
11:27
Ілля Вітюк
У родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка виявили нерухомість щонайменше на 25,5 млн грн, - Слідство.Інфо
11:19
суд
Катував людей у морозильних камерах у Гостомелі: в Україні судитимуть офіцера росгвардії
11:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли буде наступ на Харків, НАТО не запросить Україну влітку, Зінченко готовий покинути "Арсенал" заради ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 5 квітня
10:55
На фото: колишній міністр культури, боєць ССО Євген Нищук
Нищук анонсував, що квитки в театр можна буде купувати через Дію
10:45
Сі Цзіньпін літак
Microsoft: Китай використовуватиме ШІ, щоб зірвати вибори в США, Південній Кореї та Індії
10:31
Шмигаль зустрівся з прем'єркою Литви Шимоніте: обговорять євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів
10:28
Укрзалізниця планує запустити "сімейні вагони"
10:28
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни зранку вдарили по Херсону: троє постраждалих, є пошкодження
10:26
Тімоті Снайдер
"Має тримати в руках нобелівський диплом, а не гвинтівку": Тімоті Снайдер відреагував на рішення Жадана служити
10:20
СБУ затримала двох іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:16
Нова Зеландія
Нова Зеландія прагне завершити переговори щодо угоди про партнерство з НАТО у найближчі місяці
10:11
Ірина Верещук
В уряді обговорюють спрощення вступу до вишів абітурієнтів із ТОТ: подробиці
10:09
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті, - NYT
10:04
OPINION
Ігор Луценко
Чому не брати до війська старших, хто добровільно на те згоден?
09:53
Португалія
Новий уряд Португалії підтримує вступ України до ЄС
09:36
без світла, свічка блекаут
"Ми не знаємо планів ворога": Міненерго оцінило ймовірність блекаутів по всій Україні
09:28
Сергій Шефір
"Категорично не згоден": Сергій Шефір прокоментував заяви брата про прагнення "дружити з Росією"
09:26
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни посилюють заходи паспортизації: головред видання "Мост" про нові правила перебування на ТОТ Херсонщини
09:15
Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: поранили п’ятьох цивільних, серед них підліток
09:08
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
"Стали розмінною монетою": голова Червоного хреста Білорусі прокоментував участь режиму Лукашенка у викраденні українських дітей з окупації
09:03
Оновлено
На фото: Кіноринок Каннського кінофестивалю
Організатори кіноринку Каннського кінофестивалю заявили, що не підтверджували участь російського фільму "Брат 3"
08:56
Олександр Онищенко
"Газова справа": ВАКС засудив екснардепа-втікача Оніщенка до 15 років тюрми
08:38
Оновлено
ППО NASAMS
Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є пошкодження в Харкові та Запорізькому районі
08:19
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
На окупованій Луганщині росіяни вигадують нові механізми для мобілізації, - керівник Сєверодонецької МВЦА
08:11
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина веде переговори щодо купівлі газу в Ірані
08:10
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Слідком оприлюднив дані з телефонів підозрюваних, які, ймовірно, здійснили теракт під Москвою: кажуть про причетність до війни в Україні
08:00
Огляд
Українська кіберспортивна команда NAVI, Natus Vincere
NAVI - чемпіони світу. Як Україна стала одним із лідерів у кіберспорті, звідки там мільйони та скільки заробляють найкращі гравці. Пояснюємо
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Дивні метаморфози Вікторії Спартц
07:49
Оновлено
обстріл, ППО
РФ заявила про масовану атаку БПЛА: на Ростовщині нібито збили майже 50 дронів
07:48
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ ліквідували за добу 860 окупантів, 15 танків та 73 бронемашини
07:27
Оновлено
Тайвань, землетрус
На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років: кількість загиблих зросла до 10, понад 1000 постраждалих
07:18
OPINION
Микола Княжицький
Мирон Сич завжди присвячував себе українській справі, - Микола Княжицький
07:10
США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб, - Reuters
07:05
ЗСУ. ППО
Нічна атака РФ: українські сили ППО знищили усі 13 "шахедів"
06:56
Рада безпеки ООН
США очікують, що РФ підтримає резолюцію про заборону ядерної зброї в космосі
06:37
Після розмови з Байденом Нетаньягу дозволив збільшити постачання гуманітарної допомоги до Гази
06:36
санкції проти рф
Японія заборонила експорт до Росії 164 категорій товарів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV