Це чіткий сигнал Москві, що Європу не зламати. Чекаємо рішень Америки: Зеленський про €50 млрд від ЄС

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов’язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки", - наголосив український президент.

Також він зазначив, що зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки: перші два транші країна потребує більшої суми – 18 мільярдів євро на рік, а далі стійкість держави буде більшою.