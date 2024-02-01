Це чіткий сигнал Москві, що Європу не зламати. Чекаємо рішень Америки: Зеленський про €50 млрд від ЄС
Зеленський назвав рішення про допомогу ЄС сигналом у Москву і через Атлантику – сигналом про те, що Європа бере на себе сильні безпекові зобов'язання
Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов’язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки", - наголосив український президент.
Також він зазначив, що зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки: перші два транші країна потребує більшої суми – 18 мільярдів євро на рік, а далі стійкість держави буде більшою.
- Нагадаємо, 1 лютого усі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ розраховує отримати перший транш із цього пакету вже у березні.
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