"Це навіть маневрами назвати не можна": речник ВМС Плетенчук про хаотичне виведення РФ ракетоносіїв у Чорне море

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це навіть маневрами назвати не можна, це, ймовірніше за все, заходи з розосередження корабельного складу з метою його збереження. Тобто між двох поганих варіантів вони обирають варіант вийти в море з можливістю зустрітися з українськими дронами, ніж варіант можливого ураження безпосередньо пункту базувань - це єдине пояснення цих дій. Тому що вони фактично розбігаються і після цього повертаються назад у пункт базувань", - зазначив Дмитро Плетенчук.