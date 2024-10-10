"Це навіть маневрами назвати не можна": речник ВМС Плетенчук про хаотичне виведення РФ ракетоносіїв у Чорне море
Речник Військово-Морських сил ЗСУ капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук прокоментував виведення росіянами ракетоносіїв у Чорне море, коли кораблі то виводять, то не виводять
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Це навіть маневрами назвати не можна, це, ймовірніше за все, заходи з розосередження корабельного складу з метою його збереження. Тобто між двох поганих варіантів вони обирають варіант вийти в море з можливістю зустрітися з українськими дронами, ніж варіант можливого ураження безпосередньо пункту базувань - це єдине пояснення цих дій. Тому що вони фактично розбігаються і після цього повертаються назад у пункт базувань", - зазначив Дмитро Плетенчук.
- Станом на ранок четверга, 10 жовтня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".
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