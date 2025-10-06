Це невипадковість: генерал Романенко щодо розвідувальних супутників Китаю над Львовом під час атаки 5 жовтня

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010).

"Безумовно, росіяни посилаються на те, що американці надалі допомагатимуть Україні розвіданими, які важливі й для завдання ударів по об'єктах вглиб території РФ, тому вони звертаються за інформацією до своїх союзників - Китаю. Відповідно, китайські розвідувальні супутники над Львовом під час атаки - невипадковість, це дії китайців, які спрямовані на підтримку війни, яку розв'язала і веде Росія", - прокоментував генерал.

За його словами, ба більше, є інформація, що саме Китай забезпечує для Росії 75% комплектуючих у виробництві дронів.

"На мою думку, це спрямовані дії Китаю, який, на жаль, проводить таку подвійну політику. З одного боку бачимо миротворчу діяльність, яку китайці демонструють по всьому світові, а з другого - допомагають росіянам і обходити санкції, і забезпечують комплектуючими", - зауважив Романенко.