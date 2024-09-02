"Це особиста думка": в МЗС Польщі прокоментували слова Сікорського про збиття ракет над Україною
У МЗС Польщі заявили, що слова очільника зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського про те, що Варшава має "конституційний обов'язок" збивати російські ракети над Україною, є особистою думкою міністра
Про це сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.
"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - заявив він
За словами речника, позиція Сікорського полягає у тому, що для захисту жителів Польщі і запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обовʼязком держави.
Проте Вронський застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".
"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - резюмував речник МЗС Польщі.
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, мають "конституційний обов'язок" збивати російські ракети до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе