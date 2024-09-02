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"Це особиста думка": в МЗС Польщі прокоментували слова Сікорського про збиття ракет над Україною

Ксенія Золотова
2 вересня, 2024 понедiлок
19:44
Війна з Росією Радослав Сікорський

У МЗС Польщі заявили, що слова очільника зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського про те, що Варшава має "конституційний обов'язок" збивати російські ракети над Україною, є особистою думкою міністра

Зміст

Про це сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - заявив він

За словами речника, позиція Сікорського полягає у тому, що для захисту жителів Польщі і запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обовʼязком держави.

Проте Вронський застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - резюмував речник МЗС Польщі.

  • Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, мають "конституційний обов'язок" збивати російські ракети до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.
Теги:
Світ
Україна
Польща
МЗС
ППО
Світ про Україну
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