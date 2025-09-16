"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини

Про це в ефірі Еспресо сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Це намагання РФ надати хоч якусь видимість легалізації захоплених, тимчасово окупованих територій. Для цього Росія використовує зв'язки з дружніми диктаторськими режимами, аби створити картинку, передусім для власного населення", - зазначив Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради нагадав, що жодна з країн цивілізованого світу не визнає так званих виборів, проведених на тимчасово окупованих українських територіях. Ба більше, багато країн не визнають навіть виборів, організованих диктатором у самій Білорусі.

"Юридично всі ці дії є нікчемними. Вони ніколи не будуть визнані ані Україною, ані цивілізованим світом. Але створення картинки для внутрішньої аудиторії - це ключове завдання. Саме тому був організований візит Сальдо до Білорусі та його особиста зустріч із Лукашенком.

Звісно, жодної ініціативи з боку місцевого гауляйтера не було, він просто виконує свою роль, функцію картинки. Це не остання спроба "закинути" Сальдо кудись ще, його й надалі використовуватимуть для таких інформаційних маніпуляцій", - наголосив Соболевський.