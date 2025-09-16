Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини

Оксана Ліховід
16 вересня, 2025 вiвторок
08:35
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Російська окупаційна влада намагається створити видимість легітимності анексованих територій, використовуючи для цього зв'язки з режимом Лукашенка. Заяви про можливу передачу частини узбережжя Херсонщини Білорусі є юридично нікчемними та мають пропагандистську мету

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Це намагання РФ надати хоч якусь видимість легалізації захоплених, тимчасово окупованих територій. Для цього Росія використовує зв'язки з дружніми диктаторськими режимами, аби створити картинку, передусім для власного населення", - зазначив Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради нагадав, що жодна з країн цивілізованого світу не визнає так званих виборів, проведених на тимчасово окупованих українських територіях. Ба більше, багато країн не визнають навіть виборів, організованих диктатором у самій Білорусі.

"Юридично всі ці дії є нікчемними. Вони ніколи не будуть визнані ані Україною, ані цивілізованим світом. Але створення картинки для внутрішньої аудиторії - це ключове завдання. Саме тому був організований візит Сальдо до Білорусі та його особиста зустріч із Лукашенком.

Звісно, жодної ініціативи з боку місцевого гауляйтера не було, він просто виконує свою роль, функцію картинки. Це не остання спроба "закинути" Сальдо кудись ще, його й надалі використовуватимуть для таких інформаційних маніпуляцій", - наголосив Соболевський.

  • МЗС засудило зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Сальдо, назвавши її проявом "грубої зневаги до суверенітету".
Теги:
Новини
Білорусь
Олександр Лукашенко
Херсонщина
окуповані території
Військові новини
оборона та безпека
Інформаційний марафон ВЧ
